"Attorno a Frattesi c’è questo lieve clima di discrepanza: chi vive accanto al calciatore gli consiglia di tornare a Roma e sembra ormai aver attecchito. L’agente invece pare frenare, in attesa di qualche altra opportunità che possa aprirgli nuovi orizzonti. In questi giorni si parla molto di Tottenham e se il club inglese dovesse assecondare le alte richieste nerazzurre, chissà che anche gennaio possa diventare il mese giusto per imbastire di punto in bianco una partenza che al momento il club di viale della Liberazione non prevede. Se invece Frattesi intende aspettare la Roma, allora i tempi saranno indiscutibilmente più lunghi e tutto slitterà alla prossima estate, quando il mercato dell’Inter, a questo punto, potrebbe essere molto movimentato".