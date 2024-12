In questo senso va letta la missione in Sudamerica di Dario Baccin. Il braccio destro di Piero Ausilio, che abbiamo sorpreso al Monumental per l’ultimo River Plate – San Lorenzo, è alla ricerca di potenziali “tesori”.

E non ci sono preclusioni da parte della proprietà rispetto alla cifra che potrebbe essere stanziata. Presto per andare con forza su un profilo in particolare, non sono ancora i tempi dell’assalto predisposto a Palacios la scorsa estate, ma di certo sul taccuino dello 007 interista non mancano i talenti più splendenti di quella parte del mondo, senza che l’attuale valutazione rappresenti un limite come invece accadeva in passato con la proprietà precedente"