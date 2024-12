La missione argentina di Dario Baccin è entrata nel vivo. Il dirigente dell'Inter in questi giorni è in Sudamerica per visionare diversi profili. L'obiettivo è ringiovanire la rosa, soprattutto in difesa. A differenza del recente passato, Oaktree è propenso a fare investimenti, anche importanti secondo Tuttosport, su talenti di prospettiva. Sono due i ruoli dove la rosa va puntellata: in primis la batteria dei difensori centrali dove va trovato l’erede di Francesco Acerbi.