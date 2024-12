Il Torino cerca un rinforzo in attacco dopo l'infortunio di Zapata. L'obiettivo numero uno è Beto, ma non è l'unico. Nel mirino del club granata c'è anche Marko Arnautovic dell'Inter.

"Il Torino si è già cautelato riaprendo i contatti su Milano per Marko Arnautovic e Luka Jovic. Due soluzioni molto meno care di Beto: sono entrambi in scadenza con Inter e Milan e gli andrebbe riconosciuto solo l'ingaggio. Per l'austriaco, l'ostacolo non insormontabile è Simone Inzaghi, che lo fa giocare con il contagocce (appena 29 minuti negli ultimi tre mesi), però lo considera un uomo spogliatoio", scrive La Stampa.