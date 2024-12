Sky – Inter, per Arnautovic c’è l’interesse del Torino: la situazione

Anche Sky Sport conferma, c’è il Torino interessato a Marko Arnautovic per sostituire Duvan Zapata: ecco la situazione

Anche Sky Sport conferma: c’è il Torino interessato a Marko Arnautovic . Il club granata pensa all’attaccante austriaco per sostituire l’infortunato Duvan Zapata nel mercato di gennaio.

Sempre secondo Sky però l’Inter non è al momento intenzionata a cedere l’attaccante. In generale, salvo emergenze e/o opportunità, il club nerazzurro non dovrebbe fare operazioni nel mercato di gennaio.