Si avvicina la finestra invernale di mercato e i piani dell’Inter sono definiti. Ecco quanto evidenziato da Pasquale Guarro per calciomercato.com per il mese di gennaio dei nerazzurri. “La strategia dell’Inter in merito al mercato di gennaio è chiarissima: si interviene solo in caso di emergenza o grandi opportunità che la sessione invernale potrebbe presentare. In caso contrario, si può procedere andando avanti con la rosa che la società ha messo a disposizione di Simone Inzaghi la scorsa estate.