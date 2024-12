"In un'ipotetica cerimonia degli oscar del bilanci della Serie A per la stagione 2023/24, ad aggiudicarsi i premi più prestigiosi sarebbero tre club: il Napoli di Aurelio De Laurentiis per gli utili conseguiti (63 milioni), l'Inter di Oaktree per Il giro d'affari più alto (473 milioni) e il Milan di RedBird per il miglior equilibrio nel rapporto tra ricavi (Incluse le plusvalenze da player trading) e costo del lavoro allargato (54%), quella "squad cost rule" che per la Uefa rappresenta oggi il principale indicatore della salute economica di una società (in que sto caso quasi alla pari con la Lazio di Claudio Lotito)", segnala il quotidiano. Ecco le squadre nel dettaglio