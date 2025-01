Non c’è nulla, dice Marotta, ma l’Inter ha il dovere di monitorare tutte le occasioni. Tradotto: ora no, in futuro mai dire mai. L’apprezzamento è reciproco e la storia è destinata a vivere altri capitoli. Questo non vuol dire che l’Inter prenderà Gigio, ma che osserva con attenzione e lo farà fino al 2026 quando il calciatore sarà libero dal Psg. E prendere il portiere della Nazionale, ex Milan, in scadenza con il Psg (vi ricordate Skriniar?) potrebbe rappresentare una tentazione fortissima e difficile da ignorare", si legge.