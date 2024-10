"Non abbiamo intenzione di vendere Jona in inverno". La finestra di mercato invernale sarebbe l'ultima possibilità per il Bayer 04 di ottenere soldi per Tah. Ma a questo punto Rolfes non esclude solo una cessione a gennaio. Sono in corso anche sforzi per prolungare il contratto con il nativo di Amburgo. “Nel calcio c'è sempre da escludere, ci possono sempre essere novità”, dice Rolfes e spiega: “Al momento la situazione è questa, ma non abbiamo mai escluso nulla. La porta non è chiusa”. Il Leverkusen potrebbe ancora immaginare un prolungamento con Tah che includa una clausola di uscita realistica.