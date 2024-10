"Tah sarebbe per la Juve un’operazione low cost per il presente ma anche per il futuro, un acquisto a titolo definitivo". In queste ultime ore La Gazzetta dello Sport ha parlato del difensore, che andrà in scadenza con il Bayer Leverkusen a fine anno, Jonathan Tah. In molti lo hanno associato all'Inter, ma al momento non è un obiettivo dei dirigenti nerazzurri. Secondo la rosea invece è un giocatore nel mirino della Juventus che è alle prese con l'infortunio di Bremer e cercherebbe un sostituto per gennaio.