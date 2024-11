In scadenza di contratto col club tedesco sarebbe un profilo perfetto per affidabilità. Ma non è l'unico sotto controllo

Andrea Della Sala Redattore 17 novembre 2024 (modifica il 17 novembre 2024 | 09:31)

Tra i profili seguiti dall'Inter per ringiovanire il reparto difensivo c'è anche il giocatore del Bayer Leverkusen Tah. In scadenza di contratto col club tedesco sarebbe un profilo perfetto per affidabilità ed esperienza. Ma non è l'unico giocatore in Germania tenuto sotto controllo

"Parliamo sicuramente di un calciatore molto apprezzato alla Pinetina, dove tutti quelli in scadenza vengono valutati e studiati con grande attenzione. Ma il tedesco presenta tanti ostacoli. Il primo: l’ingaggio richiesto da prossimo parametro zero e le alte commissioni pretese dai suoi agenti. Secondo: la numerosa e forte concorrenza con il Real, il Barcellona, il Bayern e i club della Premier da tempo sulle sue tracce. Non dimentichiamo che anche su Tah sta facendo dei ragionamenti anche la Juventus che ha perso Bremer e Cabal. Più sostenibile, tornando ai nerazzurri, Doekhi dell’Union Berlin. Olandese, classe ‘98, ha il vizio del gol e ad oggi si sta confermando uno dei protagonisti della squadra della Bundesliga. L’Inter ha parlato più volte con i suoi procuratori. Dopo il rinnovo siamo su una valutazione da 15 milioni, ma parliamo di una cifra destinata a crescere in fretta e di un calciatore con già molto mercato", spiega il Corriere dello Sport.