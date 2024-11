Jonathan Tah ha ormai deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con il Bayer Leverkusen: la situazione

Jonathan Tah ha ormai deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con il Bayer Leverkusen e di andare via a parametro zero. Lo riferisce la BILD, secondo cui il difensore tedesco di 28 anni sarebbe uno dei giocatori più ambiti sul mercato dei parametri zero.