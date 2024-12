L’austriaco milita in una squadra che difende lo scudetto e disputa la Champions, ma nella prima come nella seconda competizione il centravanti vede poco il campo. Ad aprile compirà 36 anni, e spinto dall’orgoglio che lo anima sta pensando di lasciare l’Inter, dove per lo più resta in panchina. A Torino, invece, avrebbe un ruolo da evidente trascinatore. Ne ha il carisma, quello che tra i granata è venuto a mancare dopo l’uscita di scena di Zapata. Anche qui, va da sé, Vagnati deve però far coincidere l’obiettivo con le possibilità finanziarie. Se il cartellino non rappresenta un problema, visto che Marotta dovrebbe concederlo gratuitamente, l’ingaggio di Arnautovic non è invece proponibile, per il Toro. Il giocatore, però, è in scadenza. L’emolumento semestrale, con l’Inter, è di 1,7 milioni netti (3,5 annui): il club granata è orientato a offrire al giocatore 2,7 milioni, che andrebbero a coprire i sei mesi residui della stagione in corso più la prossima.