L’armata che a San Siro aveva respinto qualsiasi tipo di attacco dell’Arsenal al proprio fortino è caduta nel finale, con il primo gol stagionale in Europa a sancire anche la prima sconfitta. Capita, non è un dramma. Rimane soltanto l’amaro in bocca per quelle garanzie che in un contesto in cui quasi tutto funziona ancora non sono riusciti a dare alcuni elementi. Da Frattesi a Carlos Augusto, fino all’ultimo arrivato Taremi e a Buchanan che quasi stava per entrare, ma che è stato scavalcato perfino da Arnautovic. Se l’Inter talvolta si snatura dipende anche da questo: cambiando gli uomini, il rischio è di alterare la vocazione di squadra. E gare come quella di ieri è più facile riservino brutte sorprese che insperate soddisfazioni.