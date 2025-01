E' ormai caldissima la situazione relativa al futuro di Davide Frattesi, che, insoddisfatto del minutaggio all'Inter con Simone Inzaghi, avrebbe chiesto ai nerazzurri di trovare una soluzione già in questo mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, tra il calciatore e l'allenatore ci sarebbe ormai una sorta di rottura, iniziata dopo la partita contro il Como. Ecco i motivi:

"Un nuovo mal di pancia. Il gol fallito contro il Milan sul 2-2 nella Supercoppa. L’ennesima panchina a Venezia. Si chiude quest’oggi una settimana turbolenta per Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, al centro di una telenovela di mercato - visto che vorrebbe tornare alla Roma e ci pensa anche il Napoli, squadra a cui l’Inter non vorrebbe venderlo - nonostante le defezioni di Calhanoglu e Mkhitaryan non sarà titolare contro i lagunari".