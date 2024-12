"Sebbene l’Inter non abbia ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale cessione del difensore centrale" - scrive il sito inglese - "sarà difficile rifiutare offerte intorno ai 35 milioni di sterline (oltre 42 milioni di euro ndr), cifra che entrambi i club della Premier League potrebbero mettere sul piatto".

L’interesse per Bisseck è comprensibile, scrive ancora Caughtoffside, considerando che sia Lopetegui che Postecoglou stanno affrontando seri problemi in difesa. Con una differenza reti di meno otto, gli Hammers hanno il peggior record difensivo della massima serie inglese, esclusi i quattro club in fondo alla classifica.