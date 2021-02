SM – Mercato Inter, il giudizio di SM: “La coerenza prima di tutto. Con buona pace di Conte…”

Il mercato dell’Inter si è concluso come avevano lasciato intendere sia Marotta che Conte nelle varie dichiarazioni pubbliche: zero cessioni e zero acquisti. La rosa è rimasta intatta, sono rimasti anche Eriksen e Pinamonti, giudicati in uscita ma per i quali non sono arrivate offerte congrue. Sport Mediaset dà questo giudizio al mercato dell’Inter:

“La coerenza prima di tutto. Suning aveva detto che non avrebbe preso giocatori e non ne ha presi, restando fedele alla linea anche quando è capitata l’occasione inattesa di prendere Dzeko in cambio di Sanchez. Troppo importante la “due diligence” per la cessione delle quote societarie, con buona pace di Conte e delle sue richieste, ma poi la trattativa con BC Partners si è fermata e l’Inter è rimasta quella di prima”.