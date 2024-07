Sky – Mercato, il momento dell’Inter: una certezza e un’indiscrezione

In casa Inter ci sono in questo momento una certezza e un'indiscrezione di mercato che deve ancora diventare una trattativa vera e propria. La certezza è il rinnovo di Lautaro Martinez , già firmato da quanto ha rivelato il presidente Marotta in queste ultime ore, sottolineando anche che l'annuncio dell'ufficialità arriverà nei giorni che seguiranno il rientro del giocatore alla Pinetina. L'attaccante e capitano nerazzurro si gode le vacanze con moglie e figli dopo la vittoria della Copa America, competizione nella quale è stato decisivo.

L'indiscrezione di mercato riguarda invece la difesa. L'Inter cerca un difensore che possa sostituire Buchanan dopo l'infortunio che si è procurato nel ritiro col Canada mentre preparava le gare della Copa America poi vinta proprio dall'Argentina di Scaloni. Il nome nuovo che circola è quello di Renan: un'opportunità per ampliare la rosa di Inzaghi. Carlos Augusto giocherà come alternativa a Dimarco e serve quindi un terzo difensore e il giocatore di proprietà dello Zenit, che ha giocato in prestito all'International in Brasile, è una possibilità.