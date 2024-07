Josep Martínez Riera, nuovo portiere dell'Inter, è nato ad Alzira, in Spagna, il 27 maggio 1998. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, nel 2017 passa al Las Palmas, dove rimane per tre stagioni giocando 28 partite in Segunda Division. Nel 2020 si trasferisce in Germania, al Lipsia: nelle due annate tedesche gioca 4 partite, una delle quali rappresenta il suo esordio in Champions League e vince anche la Coppa di Germania nel 2022. Nella stagione 2022/23 arriva in Italia, al Genoa: con i rossoblu conquista la promozione in Serie A al suo primo anno, collezionando poi 36 presenze nella massima serie italiana nella passata stagione.