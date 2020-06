Mercato, da Firenze: “Inter, cambia la posizione su Federico Chiesa”. Ecco perché

E’ il nome chiesto da Antonio Conte e il profilo individuato dall’Inter per il futuro: ma al momento la posizione su Federico Chiesa è totalmente cambiata. Lo spiega nel dettaglio il Corriere Fiorentino, che illustra come i nerazzurri non stiano più premendo con insistenza per il ragazzo: “La questione Chiesa resta infatti sospesa visto che la Fiorentina non è disposta a scendere sotto i 70 milioni di valutazione, cifra che al momento ha raffreddato gli interessi di Juve, Inter, Manchester United e Chelsea”, si legge.