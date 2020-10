Mercato Inter, Pradè: “Milenkovic? Se non rinnoverà, lo venderemo. Chiesa? Via un peso”

In questa sessione di mercato appena conclusa, il nome di Milenkovic è stato più volte accostato all’Inter in caso di partenza di Milan Skriniar. Alla fine, lo slovacco è rimasto in nerazzurro, così come il serbo è rimasto in viola. Di lui, in conferenza stampa, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato così:

MILENKOVIC E PEZZELLA – “Milenkovic e Pezzella? Entrambi con la giusta cifra sarebbero partiti, ma non è arrivata.A Milenkovic proveremo a rinnovare il contratto, se non accetterà l’anno prossimo lo venderemo. Pezzella non ci ha portato offerte, proveremo a rinnovare il contratto anche a lui, altrimenti vedremo cosa succederà”.

CHIESA – “Partiamo dalla questione della fascia da capitano, è stato un errore, abbiamo sbagliato. Poi credo che sia un’operazione intelligente, sia a livello economico che sportivo. L’amore non era corrisposto, e per noi è stata un’operazione ottima, anche a livello di collettività. Siamo arrivati a chiudere all’ultimo perché c’erano tante cose da sistemare, gli abbiamo allungato il contratto per tre anni alle cifre che volevamo noi e per trovare la giusta formula di pagamento. Sono contento che ci siamo tolti questo peso, Commisso l’avrebbe tenuto ma non c’erano i presupposti, e probabilmente il presidente si aspettava di più da parte di Federico. Soprattutto per Enrico non siamo mai stati un’opzione per il suo futuro”.