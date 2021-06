Sky – Inter, Inzaghi visita Appiano. Mercato, prima indicazione: nome in cima alla lista

Come vi abbiamo documentato, Simone Inzaghi, ufficialmente nuovo allenatore dell'Inter, è arrivato ad Appiano Gentile

Come vi abbiamo documentato, Simone Inzaghi, ufficialmente nuovo allenatore dell'Inter, è arrivato ad Appiano Gentile per prendere contatto con la nuova realtà nerazzurra. Come riferisce Sky Sport, il tecnico, accompagnato dal direttore sportivo Piero Ausilio, ha visitato il centro sportivo interista e si trova ora a pranzo, con uno sguardo al mercato.