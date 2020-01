Sky – Mercato Inter, pista a sorpresa per Radu: affare in chiusura con il Parma

Dopo il ritorno a Genova di Mattia Perin, Ionut Radu si è improvvisamente trovato indietro nelle gerarchie di Davide Nicola, diventando quindi riserva. Ragion per cui con i suoi agenti ha deciso di cambiare squadra: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, a causa dell’infortunio di Luigi Sepe, su Radu è piombato con forza il Parma. Oggi l’agente del portiere Oscar Damiani è stato in sede all’Inter, probabilmente per discutere di questa destinazione. L’affare sembra già in chiusura, conferma Sky Sport.