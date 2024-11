1 di 2

ADDIO SIMEONE

Non si tratta di una decisione impulsiva, né è direttamente collegata ai risultati negativi di questa stagione. È più una politica del club. L’Atlético Madrid sta attivamente cercando un allenatore per il post-Diego Pablo Simeone, anticipando il momento in cui lascerà il Riyadh Air Metropolitano. Da circa cinque mesi, il club esplora il mercato per prepararsi a un’eventuale partenza, che potrebbe avvenire quest’anno. E' quanto scrive il portale "Relevo",

L'obiettivo della direzione sportiva è che l’uscita - sia essa volontaria, concordata o forzata - non provochi una crisi e non colga di sorpresa nessuno. Per questo, pur non essendo un’urgenza, l’Atlético ha iniziato a sondare diversi profili dall’estate per garantire un sostituto di livello.

Cresce la percezione di un certo logoramento attorno alla figura del tecnico argentino. Nonostante il rinnovamento della squadra, sta faticando a mantenere il livello di rendimento degli anni migliori. A tre mesi dall’inizio della stagione, la squadra è già a sette punti dal Barcellona in Liga e in difficoltà nella nuova Champions League (23ª posizione), nonostante l’ultimo successo a Parigi. La dirigenza ritiene che, viste le risorse investite per soddisfare Simeone, sia necessario ottenere di più.

La ricerca di alternative stride con il fatto che Simeone abbia firmato il prolungamento del contratto fino al 2027 solo un anno fa. Tuttavia, quell’accordo era più una redistribuzione del suo elevato stipendio (45 milioni di euro lordi annui, inclusi bonus) su un periodo più lungo per aiutare le finanze del club. Con l’estensione, il salario annuale del tecnico è stato ridotto del 45%-55%, consentendo al club di risparmiare 19 milioni di euro e di gestire meglio il tetto salariale della squadra.