«Balotelli sarebbe pronto a venire? E' un profilo che potrebbe essere adatto, sì. E’ un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia. E’ un ragazzo che secondo me ha ancora quella motivazione dentro di sé e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene. Ma vista la partita di domani, soprattutto per la mia squadra è riduttivo parlare di chi non c'è in questo momento, di lui o di altri. Il club sa qual è il mio pensiero: è chiaro a tutti. Sono settimane che si parla di queste situazioni e siamo un po' di ritardo viste le problematiche oggettive che abbiamo in alcuni reparti», ha concluso l'allenatore.