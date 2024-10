Ivan Zazzaroni a Radio Dee Jay ha parlato della partita rinviata tra Bologna e Milan a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia e ha parlato anche del derby d'Italia tra Inter e Juve, gara che si giocherà domenica pomeriggio alle 18 al Meazza. «Il calendario non permette recuperi e se una Lega non è in grado di garantire una o due date di recupero devono andare a farsi friggere. Il clima sta cambiando, ci sono alluvioni pazzesche in Italia, cose mai viste, e devi andare in UEFA e dire che c'è questo problema. Non ce l'ha solo l'Italia questo problema».