"Ma non solo. I due si confrontano sullo spirito e l’atteggiamento da avere in campo e questo rapporto così diretto si sta rilevando determinante per la crescita di Buongiorno che non solo è migliorato dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista della leadership. Si muove come un veterano e soprattutto non ha paura di sfidare nessuno: che si tratti di Thuram o di Lukaku, che sia una partita di serie A o una di Nations League. Conte lo convinse rapidamente durante un casuale incontro a cena in un ristorante di Torino e ancora oggi Buongiorno è convinto che quella di sposare la causa del Napoli sia stata la scelta più giusta per il suo presente ma anche per il suo futuro"