La dodicesima giornata di Serie A si chiude questa sera con la super sfida tra Inter e Napoli. Una partita che vale la testa della classifica, che vede il ritorno a Milano di Antonio Conte e Romelu Lukaku, protagonisti del penultimo scudetto nerazzurro e oggi pronti a ripetersi, ma questa volta sulla sponda partenopea. Ma c'è un altro calciatore per il quale la partita di oggi assume un significato ancor più speciale. Un calciatore che avrebbe potuto scendere in campo con la maglia interista, ma che ha scelto in estate di trasferirsi all'omra del Vesuvio: parliamo di Alessandro Buongiorno, ex capitano del Torino, oggi punto di forza del Napoli.