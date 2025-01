E così, in questo gennaio già ricco di indiscrezioni, con l'entourage di Kvaratskhelia che starebbe anche parlando con il Psg per l'ingaggio da sogno del georgiano (che attualmente al Napoli è di 1,6 milioni), circolano anche tante ipotesi su chi entrerebbe in azzurro. Tra le trattative, resta in piedi quella con il Liverpool per il ritorno in Italia di Chiesa, ma si parla anche di Edon Zhegrova, 25nne esterno destro ma anche sinistro del Lilla, seguito a lungo dalla Roma l'estate scorsa. Intanto da Castel Volturno arrivano notizie positive per il Napoli che prepara la sfida con il Verona: Politano e Olivera sono recuperati, anche Kvaratskhelia dovrebbe esserci, ma Conte riflette visto il forte timbro che David Neres sta mettendo sul Napoli di nuovo leader.