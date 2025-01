Di Marzio: “Napoli, contatti col PSG per Kvaratskhelia”. Fissato il prezzo

Il Napoli è in corsa per lo scudetto e valuterebbe la cessione di Khvicha Kvaratskhelia , uno dei protagonisti più amati dello scudetto vinto con Spalletti in panchina nel 2023. Lo sostiene Gianluca Di Marzio che parla di un'apertura all'addio del calciatore nel mese di gennaio.

In un tweet l'esperto di mercato di Skysport spiega: "Napoli, c'è apertura per la cessione a gennaio di Kvaratskhelia. Contatti con il Paris Saint Germain, ma l'affare si fa solo alle condizioni degli azzurri". La richiesta del club di De Laurentiis per il cartellino del calciatore georgiano è di 80 mln senza contropartite. Per ora i francesi partirebbero da una proposta a cifre inferiori. Ma si negozierà per provare a trovare un accordo.