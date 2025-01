"L’idea del Lecce, originariamente, era quella di vendere Dorgu in questa sessione di mercato per poi farselo girare in prestito fino al termine della stagione. Una volta preso atto della volontà delle varie pretendenti - Napoli e United su tutte - di assicurarsi sin da subito le prestazioni del classe 2004, tuttavia, a Lecce si è optato per un cambio di strategia: va bene darlo via subito, ma a un prezzo ancora più alto. La pretesa non ha certo spaventato il Manchester United, che già da giorni ha trovato l’accordo con giocatore - contratto quinquennale da oltre un milione all’anno - e, adesso, è in procinto di chiudere l’operazione con la società del presidente Saverio Sticchi Damiani", scrive poi la Rosea.