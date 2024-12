Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Lecce: dal 1′ Paz e Dorgu

La sfida tra Como e Lecce è la prima dei due posticipi che chiuderanno la 18a giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali per il fantacalcio. Torna titolare Cutrone al posto di Belotti nei padroni di casa, si rivede dall'inizio Alberto Moreno come terzino sinistro; ancora Reina e non Audero in porta. Dorgu e Gallo i due terzini nel Lecce, c'è Pierret e non Ramadani in cabina di regia; parte dalla panchina Rebic.