La Juve cerca un difensore già per gennaio. L'infortunio di Bremer ha complicato le cose a Thiago Motta che ora vuole un sostituto pronto per blindare il reparto difensivo e guarda con attenzione a un ex giocatore dell'Inter.

"Dopo i quasi duecento milioni investiti in estate, la Juventus insegue una opportunità. Un prestito di lusso per compensare la grave perdita di Gleison Bremer, che non tornerà prima della prossima stagione. I bianconeri hanno messo nel mirino Milan Skriniar, finito ai margini del Psg: 201’ in Ligue 1 (3 presenze in tutto), 0 in Champions ma sempre titolare e in campo con la nazionale (4 gare e 360 minuti). L’idea di metà ottobre è già evoluta in un progetto.Dipenderà dal minutaggio del 29enne slovacco, che come qualsiasi giocatore ha voglia di essere protagonista. E soprattutto dal tecnico Luis Enrique e da Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg e dell’Eca, che grazie al ritorno della Juventus nell’associazione dei club europei ha instaurato un ottimo feeling con la nuova dirigenza bianconera", si legge su La Gazzetta dello Sport.