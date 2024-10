SM – Juve corre ai ripari in difesa. Skriniar ha ingaggio alto: due alternative

Dopo i 4 gol subiti contro l'Inter e i 2 subiti dal Parma, la Juventus sembra risentire adesso dell'infortunio di Bremer. E per questo si pensa ad un intervento sul mercato con Milan Skriniar in pole per un trasferimento a Torino. Lo scrive anche SportMediaset che sottolinea: "Con l'infortunio del brasiliano, Thiago Motta ha perso in qualità, forza e leadership. Ed è forse la conclusione a cui è arrivata anche la dirigenza visto che per gennaio è previsto un investimento proprio per regalare al tecnico un rinforzo difensivo", si legge.