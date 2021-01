TS – Mercato Inter, una partita segna la svolta: Conte e il sogno ‘a incastri’. Gomez e De Paul…

Antonio Conte è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma. “Non ci saranno entrate e nemmeno uscite” ha risposto in tema di mercato, aggiungendo che l’unico possibile “acquisto” può essere quello di Vecino.

In caso di scenario nefasto, per Tuttosport l’unica pista percorribile porta a Eder, che lo Jiangsu – l’altra squadra di Suning – “deve rottamare“. Il quotidiano è sicuro che qualcosa si muoverà: “Il fatto che il rapporto tra fatturato e stipendi debba scendere al 58% dei costi induce però a pensare che qualcosa avverrà nei prossimi giorni, probabilmente dopo la Juve quando i club inizierà il giro di scambi dei giocatori che non rientrano nel progetto“.

Svanito il sogno De Paul, per Tuttosport Conte spera di arrivare a Leandro Paredes attraverso un gioco d’incastri che prevede il passaggio di Eriksen al Tottenham e Dele Alli al PSG. Resta in piedi anche l’ipotesi Papu Gomez: non è interessato a squadre senza ambizioni Champions. Oltre all’Inter c’è la Juve, ma l’argentino non vorrebbe allontanarsi da Bergamo.

Intanto Andrea Pinamonti è sempre più vicino ai saluti: il Benevento propone il prestito con diritto di riscatto.