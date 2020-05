Mertens, un like accende le speranze dei tifosi del Napoli. L’Inter? La trattativa è…

I tifosi del Napoli non si rassegnano all’idea di perdere Dries Mertens. L’attaccante belga è a un passo dall’Inter dove lo aspetta un contratto biennale. Ecco perché i tifosi del club partenopeo hanno lanciato l’hashtag #MeritiamoUnFinaleDiverso per convincere il giocatore a restare a Napoli. “C’è un mare di passione che sta tracimando attraverso i social in varie forme. Al punto da colpire lo stesso attaccante belga che ha messo un like su un post di Instagram di una pagina di tifosi “unicapassione1926”. Un gesto che ha acceso le speranze dei napoletani“, è quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche se il like del giocatore al post adesso pare sia stato rimosso.

INTER – “Il Napoli è convinto di avergli fatto un’ottima offerta (un biennale per complessivi 10 milioni netti), l’Inter appare vicina e la questione economica non sembra la discriminante. Da un lato il belga è spinto a restare non solo dalla piazza, ma anche dall’ottimo rapporto creato con il tecnico Gattuso, ma si aspettava altre garanzie, dopo il colloquio col presidente De Laurentiis del primo marzo. Dall’altro c’è la voglia di giocare ancora in Champions e oggettivamente è complicato che il Napoli possa esserci nella prossima stagione. Da qui la trattativa più che avviata con l’Inter“.

(Gazzetta dello Sport)