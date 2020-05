Mertens, c’è l’ultimatum di DeLa: prendere o lasciare. Ecco la cifra offerta dal Napoli

L’Inter continua il suo pressing per Dries Mertens, l’attaccante designato per rimpiazzare Alexis Sanchez il prossimo anno. Il belga, però, ha ricevuto anche una proposta di rinnovo con il Napoli, ma ancora non ha dato una risposta. E Il Mattino fa il punto sul futuro del belga, proprio tra l’offerta di prolungamento del club azzurro e un eventuale addio: “De Laurentiis non intende smuoversi dai suoi passi: le offerte ci sono, Napoli è casa sua ma è tempo di ultimatum. Nel senso, prendere o lasciare.

Il presidente non ha nei programmi una nuova offerta di rinnovo: al belga ha messo sul piatto un biennale da 4 milioni di euro. Il Covid 19 ha messo in secondo piano tutto, ma è chiaro che se si dovesse tornare a giocare, le posizioni dei due dovrebbero essere valutate con attenzione. Ieri dalla Spagna è arrivata la voce di una intesa tra Dries e il Milan, ma il club rossonero è pronto a una politica di riduzione degli ingaggi. E l’ingaggio di Mertens, che chiede al momento della firma un bonus da 5 milioni di euro, non va certo in queste direzione”.