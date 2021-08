Messaggero – Inter, Correa? Lazio pronta ad incassare almeno 30 mln

Il club nerazzurro potrebbe acquistarlo insieme ad un'altra punta ma per il giocatore della Lazio ci sono anche altre offerte

Il suo nome veniva associato all'Inter ancora prima che Lukaku fosse in vendita. Correa piace ad Inzaghi e poteva dare una mano a lui e Lautaro là davanti. Ma il belga andrà via quindi il club nerazzurro dovrà prima pensare ad un centravanti tipo Zapata e in seconda battuta magari proprio al calciatore della Lazio.