TS – Inter, due operazioni in 24 ore: mandato un segnale preciso ai tifosi

Il club nerazzurro ha chiuso Dzeko-Dumfries in poco tempo ed è stata dimostrata la voglia di restare competitivi nonostante le difficoltà

Dzeko - Dumfries in poche ore. All'Inter il mercato ha subito un'accelerata evidente negli ultimi giorni dopo la cessione di Lukaku. "La dirigenza interista ha anche mandato un segnale preciso alla tifoseria: c’è la volontà di rimanere competitivi, anche a fronte di cessioni dolorose ma evidentemente necessarie", scrive TuttoSport.

Che va controtendenza su Nandez e spiega: "L'arrivo dell'olandese non esclude l’operazione last minute per Nandez: va trovata l’intesa con il Cagliari, però la volontà del giocatore e l’intenzione di Marotta e Ausilio di dare a Inzaghi una rosa ampia e competitiva potrebbero fare la differenza nei prossimi 18 giorni di mercato aperto".