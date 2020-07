Sky – Inter, conferme sul padre di Messi in Italia. Ma il futuro di Leo non c’entra

La notizia che nelle scorse ore si è diffusa trova conferme: il padre di Lionel Messi, Jorge, comprerà casa a Milano. Secondo quanto riportato da Sky Calcio Show – L’Originale da Gianluca Di Marzio, però, purtroppo per i tifosi dell‘Inter questa azione non ha nulla a che fare con un possibile trasferimento dell’argentino in nerazzurro.

L’emittente, infatti, riferisce che il trasferimento della residenza di Messi sr. in Italia sarà esclusivamente per motivi fiscali e non calcistici. Messi ha voglia di rispettare il suo contratto con il Barcellona. Ed è destinato, almeno per il momento, a restare un sogno per tutti i tifosi dell’Inter.

(Fonte: Sky Sport)