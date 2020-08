Font (candidato a presidenza Barça): “Messi? Rischio reale che vada via, è un incubo”

Victor Font, candidato alla presidenza del Barça, ha parlato a Sport della situazione attuale che sta vivendo il Barcellona e ha detto la sua anche su Messi. «Il cambio di allenatore non risolve la crisi sportiva, istituzionale ed economica che sta attraversando il club. La possibile partenza di Lionel? Penso che ci sia un rischio latente e questo mi fa venire gli incubi. Messi è una risorsa della società, il giocatore più importante nella storia del club e andrà oltre il ritiro. L’associazione Messi-Barça deve andare oltre. Anche quando smette di giocare. Bartomeu è disconnesso dalla realtà. Non so se vive in un mondo parallelo o cosa. Le sue parole sono state molto deludenti. È stato da irresponsabili non dimettersi e anteporre i propri interessi a quelli del Barcellona».

(Fonte: marca.com)