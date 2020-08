Barça, umore Messi nerissimo. L’addio si avvicina? “Bartomeu pronto a trattare se…”

Ciò che sembrava impossibile solo qualche settimana fa, ora diventa una prospettiva tremendamente concreta. L’addio di Lionel Messi al Barcellona non è più fantacalcio. E ora anche il club blaugrana, nella persona del presidente Bartomeu, starebbe entrando nell’ordine di idee di considerare un nuovo corso senza il numero 10 argentino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il massimo dirigente blaugrana non sarebbe poi così intransigente di fronte alla prospettiva di una partenza della Pulce. A patto, però, che sia lo stesso Messi a esporsi. Bartomeu, infatti, non vuole passare alla storia, almeno formalmente, come il presidente responsabile dell’addio del giocatore più forte della storia azulgrana. Scrive gazzetta.it:

“Per lui due soluzioni: convincere Messi che allestiranno uno squadrone magari prendendo Neymar, cosa che al momento appare impossibile data la situazione della cassa blaugrana, o fare il Grande Sacrificio e ripartire senza di lui. In mezzo alle due posizioni c’è l’allungamento dell’agonia europea vissuta in questi anni, col Barcellona maltrattato a Parigi, Torino, Roma, Liverpool e Lisbona (dal Bayern). A 33 anni, Leo deve prendere una decisione definitiva. City, PSG e Inter attendono interessate“.

