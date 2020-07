Inter-Messi, davvero fantacalcio? Repubblica: “C’è una possibilità da non escludere”

Beppe Marotta e Antonio Conte hanno voluto spegnere qualsiasi voce, bollando la possibilità di vedere Messi all’Inter come “fantacalcio”. L’edizione odierna di Repubblica, però, scrive come l’affare sia davvero possibile nel 2021, quando scadrà il contratto dell’argentino con il Barcellona:

“… Poi c’è il sogno Messi, che Marotta squalifica come «puro fantacalcio», ma che per l’ex patron Massimo Moratti «è una di quelle occasioni che nessun presidente si farebbe mai sfuggire, Zhang compreso». Magari per il 2021, sistemata l’ossatura della squadra, quando scadrà l’attuale contratto di Messi col Barcellona“.

(Fonte: Repubblica)