SM – Messi-Inter, ecco quanto costerebbe l’affare. Colpo possibile? E’ successo 3 volte…

Costi quasi inaccessibili, un sogno praticamente impossibile per tutti. O forse no. Lionel Messi è il grande desiderio proibito di Juventus e Inter, che potrebbero tentare di arrivare al campione argentino qualora il fenomeno del Barcellona decidesse di lasciare la Catalogna. Secondo stime di Sport Mediaset, sommando ingaggio e spese connesse, il giocatore potrebbe costare circa 344 milioni di euro per quattro stagioni, pesando tantissimo sul fatturato degli unici due club in Italia in grado di prenderlo.

Dunque, più che altro una suggestione. Ma nel calcio tutto è possibile. Anche gli arrivi di Maradona, Ronaldo e Cristiano Ronaldo sembrava qualcosa di irrealizzabile. E invece…

(Fonte: Sport Mediaset)