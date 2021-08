Messi-Barça: addio choc. Va al PSG e l’indiscrezione arriva sulla chat di gruppo

Il club blaugrana è stato costretto dal regolamento della Liga Spagnola a dire addio all'argentino che ora può trasferirsi a Parigi

Ieri, con un annuncio choc, il Barcellona ha spiegato di aver messo a punto il rinnovo di Messima che non potrà registrarlo. Perché il nuovo regolamento della Liga non prevede che i club spagnoli paghino contratti faraonici come quello della Pulce. Le spese complessive per il monte ingaggi devono essere proporzionate alla situazione debitoria del club. E non è bastato arrivare a un accordo su uno stipendio da 40 milioni di euro per cinque anni. L'argentino lascerà il club catalano dopo quasi 800 presenze in maglia blaugrana.