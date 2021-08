In Spagna – Barcellona-Messi, stop clamoroso al rinnovo: trattativa ora bloccata

Novità tanto clamorosa quanto inaspettata: Lionel Messi avrebbe deciso di non rinnovare al momento il suo contratto con il Barcellona

Quando tutto sembrava ormai deciso verso un lieto fine, ecco la novità tanto clamorosa quanto inaspettata: Lionel Messi avrebbe deciso di non rinnovare al momento il suo contratto con il Barcellona scaduto lo scorso 30 giugno. La notizia, riportata dai principali media spagnoli, si è sparsa in tutto il Paese e promette di far parlare senza sosta nei prossimi giorni.

Le parti, come racconta Sport, avevano raggiunto ieri l'accordo definitivo per il prolungamento della Pulce, da formalizzare in un ulteriore incontro oggi con Jorge Messi, padre e procuratore dell'argentino. Nell'ultimo faccia a faccia, però, sarebbero emerse delle divergenze di vedute sulla rosa e sul mercato del Barcellona che avrebbero rallentato notevolmente la trattativa. L'accordo, conclude Sport, è ancora possibile, ma al momento è in fase di forte stallo.