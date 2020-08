Messi, reazione immediata del Barça: “Ma Leo non si presenterà agli allenamenti. A meno che…”

Ha scosso tutto il mondo del calcio la decisione presa da Lionel Messi, che ha comunicato al Barcellona la sua volontà di lasciare il club. La società ha subito riposto al giocatore, come riportato dal Corriere dello Sport. Certo è che la posizione dell’argentino pare piuttosto netta. Scrive il quotidiano.

“La reazione è stata immediata, tanto che in serata Bartomeu ha convocato al Camp Nou la giunta direttiva per una riunione d’emergenza, mentre fuori impazzavano le proteste dei tifosi che chiedevano la “testa” del presidente. Il Barça ha risposto con un altro “burofax”, chiedendo a Messi, con toni più pacati, che chiuda la carriera con la maglia con cui ha scritto la storia (…). Una cosa è certa, a meno che Bartomeu non si dimetta nelle prossime 24-48 ore: Messi, lunedì prossimo, non si presenterà alla ripresa degli allenamenti“.

(Fonte: Corriere dello Sport)