Sky – Messi sul Duomo? Trovata pubblicitaria di Suning. Al momento è più facile che…

I tifosi dell’Inter sono subito stati travolti dall’entusiasmo e dall’eccitazione nelle ultime ore, dopo che la proiezione dell’immagine di Leo Messi era comparsa sul duomo di Milano nella locandina di Inter-Napoli promossa da PPTV, la tv di Suning in Cina. Sky Sport, commentando l’accaduto, ribadisce quanto detto nei giorni scorsi: al momento, non c’è nessuna possibilità che Messi lasci il Barcellona.

Anzi, per ora è più facile che a dire addio al Barça sia il presidente blaugrana, Bartomeu. Dunque, quella di Suning, così come per Tonali, è stata una semplice trovata pubblicitaria. I tifosi dell’Inter, per adesso, faranno meglio a non illudersi.

(Fonte: Sky Sport)