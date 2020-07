Repubblica – Inter, Messi è il sogno di Zhang. Durante una tournée disse alla dirigenza…

Un sogno impossibile. O forse no. Quell’immagine di Messi proiettata sul Duomo di Milano ha acceso la fantasia dei tifosi dell’Inter. Non è un mistero che il sogno di Zhang si chiami proprio Leo Messi, un sogno iniziato nel 2016, quando Suning è entrato nel mondo Inter.

“Dalla Catalogna i negazionisti della trattativa tra il campione e l’Inter fanno notare come i 60 milioni di euro di risparmio fiscale stimato neri primi due anni del potenziale contratto quadriennale, grazie al regime agevolato rispetto a quello spagnolo, non possano certo rappresentare un argomento decisivo per convincere il feudatario argentino a lasciare il feudo di Barcellona, dove tra sponsor e ingaggio supera abbondantemente i 100 milioni l’anno“, spiega Repubblica.

IL SOGNO DI ZHANG – Dall’altra parte la volontà degli Zhang è chiara: “L’ultima indiscrezione da Milano, tuttavia, segnala come Messi sia una fissazione della famiglia Zhang fin da quando, nel 2016, il gruppo Suning acquisì la proprietà dell’Inter dall’indonesiano Thohir. Durante la tournée negli Usa della squadra Zhang senior a New York pose le condizioni alla dirigenza sportiva dell’epoca: “Voglio che mi compriate Messi”. Non avrebbe badato a spese, ma la discussione si chiuse prima ancora di cominciare, perché il fair-play finanziario limitava le spese di mercato del club e a maggior ragione un’operazione così onerosa. Quattro anni dopo l’onerosità rimane tale – anche se si attenua un po’ per gli effetti del decreto crescita, 260 milioni complessivi in 4 anni, cioè 65 milioni lordi l’anno invece di 85 – ma è intatta anche la volontà del gruppo Suning, nello specifico di Zhang junior“.

(Repubblica)