Messi, silenzio assordante. Il Giornale: “Può lasciare il Barça. Occhio a Suning che sta…”

In casa Barcellona ora c’è davvero il timore che Lionel Messi possa lasciare. L’argentino, dopo la cocente eliminazione per mano del Bayern, sta riflettendo da giorni sul proprio futuro. “Un silenzio assordante che preoccupa il popolo blaugrana”, spiega il Giornale che aggiunge come PSG, Manchester City ma anche Inter stiano alla finestra in attesa di novità. Se sarà un Barça giovane e dunque con meno possibilità di essere competitivi sin da subito, allora Leo potrebbe essere tentato di andersene. Guardiola è pronto a riaccoglierlo, il PSG sogna il tridente dei sogni con Neymar e Mbappé ma in corsa c’è anche l’Inter. “Occhio però soprattutto a Suning, che a fari spenti monitora la vicenda. Milano ha sempre attratto Messi che all’Inter tornerebbe a duellare quotidianamente con il grande rivale CR7. Uno stimolo da non sottovalutare nel caso in cui davvero decidesse di lasciare il Camp Nou”, chiosa il Giornale.